Сассуоло на своем официальном сайте объявил о подписании Неманьи Матича. 37-летний серб поставил подпись под однолетним контрактом с возможностью его продления еще на один сезон.

Чемпион Европы официально определился с будущим клубом – он никогда не изменял

Ранее Матич выступал за Челси, Манчестер Юнайтед, Бенфику, Рому, Ренн и Лион. В составе "ткачей" он провел два сезона, сыграв 58 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист.

В своей карьере Неманья трижды становился чемпионом Англии в составе Челси. Он был близок к выигрышу трофея с Ромой, однако проиграл вместе с командой финал Лиги Европы Севилье.