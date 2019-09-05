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Матич назвал Сульшера ответственным за неудачи Манчестер Юнайтед

14:29 91 Читати українською
Матич назвал Сульшера ответственным за неудачи Манчестер Юнайтед
Неманья Матич и Уле Гуннар Сульшер / Фото Manchester Evening News

Полузащитник Манчестер Юнайтед Неманья Матич продолжает подливать масла в огонь слухов о недоразумениях с наставником Уле Гуннаром Сульшером.

"Я в футболе уже долгое время. За последние 10 лет я провел почти все матчи в составе своих клубов. Чтобы ты играл, кто-то должен сидеть в запасе и принимать это. Теперь я оказался в такой ситуации.

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Тренер должен собрать команду, которая сможет бороться за титул. Если он не побеждает, то это полностью его ответственность. Именно тренер определяет, кто выходит на поле, и я сказал, что не согласен с его решением", – цитирует Матича Manchester Evening News.

После 4-х туров АПЛ "красные дьяволы" находятся на 8-й строчке турнирной таблицы, а Матич провел лишь 23 минуты на поле.

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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Неманья Матич Неманья Матич
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