Матич назвал причины поражения сборной Сербии в матче с Португалией

Один из лидеров сербской сборной подытожил провал в домашнем матче отбора на Евро-2020 против португальцев.

"Португалия сыграла лучше и заслуженно победила. Мы забили дважды, но гол Бернарду Силвы убил игру.

Сербия – Португалия – 2:4 – видео голов и обзор матча

После этого было крайне трудно уйти от поражения. Мы сделали все, что могли, отдали все силы, но пропустили из-за своих тактических ошибок", – приводит слова Матича официальный сайт УЕФА.

Поражение от португальцев практически перечеркнуло шансы сербов на прямое попадание в главную стадию Евро-2020. Балканцы сыграли четыре матча и отстают от Украины (5 матчей) уже на 9 очков. У Роналду и компании пять пунктов после трех игр.

Евро-2020: Сербия – Португалия: посредственность балканцев, вторая молодость Роналду и результат в пользу Украины