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Матич назвал причины поражения сборной Сербии в матче с Португалией

09:27 144 Читати українською
Матич назвал причины поражения сборной Сербии в матче с Португалией
Неманья Матич / Reuters

Один из лидеров сербской сборной подытожил провал в домашнем матче отбора на Евро-2020 против португальцев.

68’ Никола Миленкович
85’ Александар Митрович
 
Вильям Карвалью 42’
Гонсалу Гедеш 58’
Криштиану Роналду 81’
Бернарду Силва 87’
42’ Вильям Карвалью
58’ Гонсалу Гедеш
68’ Никола Миленкович
81’ Криштиану Роналду
85’ Александар Митрович
87’ Бернарду Силва

"Португалия сыграла лучше и заслуженно победила. Мы забили дважды, но гол Бернарду Силвы убил игру.

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После этого было крайне трудно уйти от поражения. Мы сделали все, что могли, отдали все силы, но пропустили из-за своих тактических ошибок", – приводит слова Матича официальный сайт УЕФА.

Поражение от португальцев практически перечеркнуло шансы сербов на прямое попадание в главную стадию Евро-2020. Балканцы сыграли четыре матча и отстают от Украины (5 матчей) уже на 9 очков. У Роналду и компании пять пунктов после трех игр.

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Евро-2020 Сербия - Португалия Неманья Матич Неманья Матич Сербия Сербия
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