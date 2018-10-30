Матич: Если бы я был Мартиалем, то никому бы не пасовал и забивал бы в каждом матче

Хавбек Манчестер Юнайтед Неманья Матич поделился впечатлениями от игры Антони Мартиаля.

"Антони – прекрасный футболист, он должен это осознать. Ему нужно больше уверенности. Он еще молод, и, думаю, что, если продолжит забивать, то найдет ее.

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Мартиаль может стать одним из лучших игроков Премьер-Лиги. Иногда мне кажется, что он сам не понимает, насколько хорош. Иногда может быть очень быстрым, в том числе и с мячом. У него есть все, что нужно игроку Манчестер Юнайтед. Если бы я умел так обращаться с мячом и был бы таким же быстрым, то я бы никому не пасовал и забивал бы в каждом матче!

Когда результатов нет, игрокам трудно сохранять уверенность. Если в следующих матчах мы добудем результат и станем лучше как команда, то Мартиаль может стать очень важным игроком для нас. Тренер уже обсуждал это с ним, и я однажды сказал ему то же самое", – сказал Матич в комментарии Goal.com.

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