Матерацци сравнил Шевченко и Игуаина

Бывший защитник Интера Марко Матерацци поделился ожиданиями накануне миланского дерби в 9-м туре Серии А.

"Милан Гаттузо сильный, а с приходом Игуаина эта команда стала еще сильнее. Сравнение Игуаина с Шевченко? Шева был более решителен. Гонсало хорош, но в "больших" матчах он все-таки не настолько хорош, как был Шевченко.

Андрей Шевченко в Instagram: кого читает и кому "лайкают" главный тренер сборной Украины

У Интера сильная скамейка, поэтому задача у Спаллетти проще, он сможет повлиять на игру, если сделает правильные замены. Новый Костакурта? Защитника уровня Алессандро пока нет, мне нравится Романьоли, но ему еще нужно расти. Сейчас более-менее по стилю игры на Костакурту похож Барцальи.

Милан и Интер хотят арендовать Джузеппе Меацца на 99 лет

Ранее на результат дерби могли повлиять такие игроки, как Кака. Сегодня некоторую опасность может создать Сусо. Испанец очень хорош, но, я думаю, Асамоа тоже может помешать ему. Думаю, нас ждет очень интересное дерби", – цитирует Матерацци La Gazzetta della Sport.

Матч Интер – Милан состоится сегодня, 21 октября. Начало в 21:30. После 8 туров Интер занимает 3 место в Серии А Милан на 10 строчке.