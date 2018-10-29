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Матерацци сравнил Шевченко и Игуаина

21 октября 06:00 251 Читати українською
Матерацци сравнил Шевченко и Игуаина
Марко Матерацци / фото из соцсетей

Бывший защитник Интера Марко Матерацци поделился ожиданиями накануне миланского дерби в 9-м туре Серии А.

"Милан Гаттузо сильный, а с приходом Игуаина эта команда стала еще сильнее. Сравнение Игуаина с Шевченко? Шева был более решителен. Гонсало хорош, но в "больших" матчах он все-таки не настолько хорош, как был Шевченко.

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У Интера сильная скамейка, поэтому задача у Спаллетти проще, он сможет повлиять на игру, если сделает правильные замены. Новый Костакурта? Защитника уровня Алессандро пока нет, мне нравится Романьоли, но ему еще нужно расти. Сейчас более-менее по стилю игры на Костакурту похож Барцальи.

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Ранее на результат дерби могли повлиять такие игроки, как Кака. Сегодня некоторую опасность может создать Сусо. Испанец очень хорош, но, я думаю, Асамоа тоже может помешать ему. Думаю, нас ждет очень интересное дерби", – цитирует Матерацци La Gazzetta della Sport.

Матч Интер – Милан состоится сегодня, 21 октября. Начало в 21:30. После 8 туров Интер занимает 3 место в Серии А Милан на 10 строчке.

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Интер - Милан: Воскресенье 21 октября 2018

Интер
Матч окончен
1 : 0
Милан
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Италия Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко Интер Интер Мауро Икарди Мауро Икарди Интер - Милан Марко Матерацци Марко Матерацци Гонсало Игуаин Гонсало Игуаин
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