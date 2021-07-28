Обучение третьей волны арбитров VAR продлится до 8 августа, сообщает официальный сайт УАФ.

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Это значит, что минимум два следующих тура УПЛ состоятся без вмешательства системы. Очевидные судейские ошибки были уже в стартовых матчах сезона. В частности, бригада Юрия Иванова не заметила два гола из офсайдов в поединке Ворскла – СК Днепр-1 (2:2).

Курсы должны расширить список отечественных рефери, которые готовы работать с VAR. После успешного завершения обучения количество украинских судей, которые смогут работать с системой VAR, возрастет до 13-ти, в поле – до 19-ти, помощников VAR – до 14-ти. Кроме того, будет подготовлено пять новых наблюдателей VAR.

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