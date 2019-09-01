"Матчи против Александрии – шаг в неизвестность", – тренер Сент-Этьена

Главный тренер Сент-Этьена Жислен Прентан прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы.

"Мы с нетерпением ждали этого момента и каждый сделал свой небольшой прогноз перед жеребьевкой.

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У нас открыта группа с двумя сильными конкурентами – Вольфсбургом и Гентом. Поединки же против Александрии будут как будто шаг в неизвестность для нас", – цитирует Прентана официальный сайт Сент-Этьена.

Напомним, Сент-Этьен станет соперником Александрии на групповом этапе Лиги Европы. Кроме французов, в группу с украинцами попали Вольфсбург и Гент.

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