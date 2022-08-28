"Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.

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Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов – Динамо, Днепр-1, Заря, Рух, Металлист – можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНІАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ.

Сегодняшний матч Динамо – СК Днепр-1 в 17:00 будет транслировать телеканал 2+2", – говорится в заявлении на FootballHub.

Напомним, официальным транслятором матчей УПЛ 2022/23 является Setanta Sports, показывающая в открытом доступе в YouTube несколько матчей тура. Ряд клубов (Рух, Динамо, СК Днепр-1, Заря и Металлист) игнорируют решение о создании единого телепула. В частности уже дважды в 1 туре представителей Setanta Sports не пустили на матчи, а поединки транслировали в YouTube и на каналах медиахолдинга 1+1.

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