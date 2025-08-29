Главный тренер Маккаби Жарко Лазетич прокомментировал выход своей команды в ЛЕ по итогам противостояния с Динамо. В ответном матче Маккаби проиграл со счетом 0:1, но прошел дальше.

"Прежде всего, я хотел бы пожелать Динамо как можно быстрее вернуться к нормальному режиму и снова проводить домашние матчи на своем поле. Говорю этого от всего сердца.

Гол Герреро в видеообзоре матча Лиги Европы Динамо – Маккаби Тель-Авив – 1:0

Что же касается наших нереализованных моментов, то я бы хотел сейчас акцентировать внимание не на этом, а на том, что игра в нашем исполнении была такой, какой мы ее запланировали. А быстро пропущенный гол стал для нас стимулом играть лучше: наша игра стала более острой, более уравновешенной.

Очень рады, что смогли выйти в основной этап Лиги Европы, будем там бороться с сильными командами и стремиться и там тоже показывать хорошую игру.

Я все это понимаю, но нам приходится мириться с той реальностью, которая сейчас есть: мы, как и Динамо, вынуждены играть на чужих полях. Желаю нам вернуться на свои места, потому что, прежде всего, мы играем для своих болельщиков.

Как бы там ни было, мы на любом поле стремимся показывать свою игру. И пока что нынешняя ситуация на качество нашей игры не повлияла: мы показываем тот футбол, который хотим показывать", – цитирует Лазетича портал Dynamo.kiev.ua.

