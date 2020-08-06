Матчи Лиги наций могут состояться на нейтральных полях

Из-за пандемии коронавируса матчи Лиги наций могут проходить не на домашних полях сборных.

"На данном этапе не стоит исключать возможность проведения международных матчей на нейтральных полях", – цитирует УЕФА BBC Sports.

Швейцария – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций

В частности, УЕФА опасается, что перелеты между странами будут невозможными из-за карантина в отдельных государствах. Польша, Венгрия, Греция и Кипр уже заявили о своей готовности принять матчи Лиги наций, если этому будет способствовать эпидемиологическая ситуация в странах.

Пока никакой информации о переносе матчей сборной Украины в этом турнире нет.

Добавим, что ближайшие матчи Лиги наций запланированы на начало сентября. Украина должна сыграть против Швейцарии 3 сентября, а против Испании – 6-го.

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