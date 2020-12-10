Все нынешние поединки Лиги Европы начнутся с минуты молчания в честь чемпиона мира и обладателя "Золотого мяча" 1982 года, сообщает Twitter УЕФА.

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Среди участников будет и одна бывшая команда Росси – Милан. Правда, нападающий отыграл за "россонери" только сезон 1985/86, в котором отличился 2 голами в 20 матчах. Милан на выезде сыграет против пражской Спарты, начало в 22:00.

Напомним, о смерти Росси стало известно вчера. Легендарный итальянец ушел из жизни в возрасте 64 лет.

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