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Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в честь погибшего Салы

12 февраля 11:55 70 Читати українською
Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в честь погибшего Салы
Эмилиано Сала / соцсети

Перед матчами плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится минута молчания в честь погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы.

УЕФА на своем официальном сайте сообщил, что все поединки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы.

Названа причина смерти Эмилиано Салы

Напомним, аргентинец погиб в авиакатастрофе, когда летел из Нанта в Кардифф и должен был присоединиться к новым партнерам по команде.

"От имени УЕФА хочу выразить соболезнования семье и близким Эмилиано Салы. Я очень разочарован, что его жизнь так жестоко оборвалась в таком молодом возрасте, и я призываю всех болельщиков почтить его память в последующие дни", – сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

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Теги
Лига Европы Лига чемпионов УЕФА Эмилиано Сала Эмилиано Сала Александер Чеферин
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