Последствия новых ограничений почувствуют не только сборная, но местные клубы, сообщает COPE.

Наставник сборной Чехии Шилгавы подхватил коронавирус

Нидерланды как минимум на три недели запрещают посещение спортивных мероприятий. "Оранье" останутся без поддержки фанатов в отборе на ЧМ, а клубы – в чемпионате, Кубке и еврокубках. Федерация футбола негативно отреагировала на решение: "Очень досадно видеть, что правительство, похоже, не замечает источники заражения. Это не происходило на стадионах, что неоднократно демонстрировалось".

Добавим, что Аякс представляет Нидерланды в Лиге чемпионов, ПСВ в Лиге Европы, Фейеноорд, АЗ и Витесс в Лиге конференций.

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