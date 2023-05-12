Матчи лидеров снова пройдут без VAR – судейские назначения на 26-й тур УПЛ
Комитет арбитров УАФ утвердил список официальных лиц на ближайший тур чемпионата Украины.
Грядущий тур продлится три дня – с 13 по 15 мая включительно. Однако, лишь на одном поединке будет работать система VAR, сообщает официальный сайт УАФ.
Цыганык – о судейских скандалах в УПЛ: "Никто из лидеров не хочет, чтобы на их матчах работал VAR"
13 мая
14:00 – Динамо – Черноморец – Романов В. (Днепр).
17:00 – Ингулец – Шахтер – Пасхал И. (Херсон).
14 мая
13:00 – Металлист – Заря – Коваленко А. (Полтава).
13:00 – Львов – Ворскла – Абдула А. (Харьков).
14:00 – Верес – Металлист 1925 – Соловьян А. (Киевская обл.).
15:00 – Кривбасс – Рух – Арановский Е. (Хмельницкий). Арбитр VAR – Монзуль К. (Харьков).
15 мая
13:00 – Минай – СК Днепр-1 – Деревинский А. (Хмельницкий).
15:00 – Колос – Александрия – Блавацкий Р. (Львов).
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