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Матчи Кубка Украины будут играть с новым правилом – его уже успели испытать европейские чемпионаты

26 мая 23:58 10 Читати українською
Матчи Кубка Украины будут играть с новым правилом – его уже успели испытать европейские чемпионаты
Замена в матче Динамо / Сайт киевлян

Украина не стала исключением и также приняла незначительные изменения в футбольных правилах.

УАФ на своем официальном сайте подтвердила решение согласовать применение Циркуляра ИФАБ № 19.

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Документ предусматривает увеличение количества замен в основное время с 3 до 5-ти. Каждая команда будет иметь по три паузы для осуществления замен, перерыв между таймами считается отдельно. В случае тайм разрешена еще одна дополнительная замена для обоих участников. Сейчас правило подтверждено только для Кубка Украины, однако есть большая вероятность, что его примет и УПЛ.

Количество замен увеличили для минимизации риска травм игроков, которые 2 месяца оставались без полноценных тренировок. Новое правило будет действовать до конца сезона 2019/20, его уже успели испытать в европейских чемпионатах – Германии, Венгрии, Чехии и других.

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УАФ Кубок Украины ИФАБ Футбольные правила
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