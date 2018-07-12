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Матчи Карпат будет транслировать ZIK, – СМИ

11 июля 17:36 162 Читати українською
Матчи Карпат будет транслировать ZIK, – СМИ
Тренировка Карпат в Польше / ФК Карпаты

Канал ZIK может стать стать официальным транслятором домашних матчей львовских Карпат с сезона 2018/2019.

Львовские Карпаты решили заключить соглашение с каналом ZIK о трансляции домашних матчей, сообщает Tribuna.com.

Велись переговоры с каналами Футбол 1 и Футбол 2, но было принято решение не начинать сотрудничество.

Ранее совладельцем канала был президент Карпат Петр Дыминский, в марте 2018 вышел из состава собственников ZIK.

Напомним, в начале лета произошел скандал с расследованием журналиста Константина Андриюка коррупции в ФФУ, после чего между сторонами было прервана сотрудничество.

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