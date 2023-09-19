С 25 сентября по 1 октября в Риме состоится Кубок Райдера – очень престижный турнир по гольфу. Чтобы развести гольфийные матчи с футбольными руководство Серии А приняло решение изменить время начала двух матчей 7-го тура чемпионата Италии, которые должны состояться в воскресенье, 1 октября.

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Таким образом, матч Рома – Фрозиноне начнётся не в 19:00 по Киеву, как было запланировано ранее, а в 21:45. В то же время встреча Аталанта – Ювентус будет сыграна не в 21:45, а в 19:00. Фактически Лига Серии А поменяла обе игры местами. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

Отметим, что Кубок Райдера – это мужское соревнование по гольфу, которое проводится раз в два года между командами Европы и США.

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