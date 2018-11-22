Матчи ЧМ-2022 могут проходить вне Катара при одном условии

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил интересные нюансы по проведению ЧМ-2022.
"В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира из 32-х команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.
Инфантино планирует расширить список участников ЧМ-2022 до 48-ми команд
Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать.
Что касается расширения, то обсуждение идет открыто и в дружеской атмосфере. Если это станет возможным, буду счастлив", – цитирует Инфантино издание The Guardian.
Катар назвал условия, при которых возможно увеличение количества участников ЧМ-2022