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Матчи ЧМ-2022 могут проходить вне Катара при одном условии

16:47 67 Читати українською
Матчи ЧМ-2022 могут проходить вне Катара при одном условии
Джанни Инфантино проверяет Катар / Фото ФИФА

Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил интересные нюансы по проведению ЧМ-2022.

"В Катаре восемь стадионов, страна готовится к чемпионату мира из 32-х команд. Не нужно быть Эйнштейном, чтобы догадаться, что сложно организовать турнир для 48 команд на восьми стадионах в одной стране.

Инфантино планирует расширить список участников ЧМ-2022 до 48-ми команд

Нам, вероятно, придется искать возможности проведения некоторых матчей за пределами Катара, что, конечно, создает некоторые дополнительные сложности и трудности, которые мы будем решать.

Что касается расширения, то обсуждение идет открыто и в дружеской атмосфере. Если это станет возможным, буду счастлив", – цитирует Инфантино издание The Guardian.

Катар назвал условия, при которых возможно увеличение количества участников ЧМ-2022

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Джанни Инфантино Мир Катар Катар ФИФА ЧМ-2022
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