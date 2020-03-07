Матчи чемпионата Дании в марте пройдут без зрителей из-за угрозы коронавируса

Матчи датской Суперлиги будут проходить без зрителей / Фото из открытых источников

Датские болельщики в течение месяца не смогут наслаждаться футболом собственными глазами.

Все матчи чемпионата Дании, запланированные на март, пройдут без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает официальный сайт Ассоциации футбольных лиг Дании.

Игрокам Марселя запретили праздновать голы объятиями

Правительство страны призвало отменить или перенести все массовые мероприятия с участием 1000 или более человек. Однако, руководство датского футбола решило провести все матчи при пустых трибунах, поскольку угрозы здоровью участников нет. К слову, в Дании обнаружено 23 случая заражения коронавирусом.

Напомним, накануне в Италии запретили проводить любые массовые спортивные мероприятия со зрителями на трибунах до 3 апреля – если уровень угрозы эпидемии не будет снижаться, то не исключено, что ограничения будут продлены.

Манкуніанське дербі для Зінченка, чемпіонський бій в Італії та іспанська битва за трійку: топ-5 матчів євровікенду