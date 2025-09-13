Идея Ла Лиги вынести поединок Вильяреала и Барселоны за пределы Испании пока оказалась под вопросом. Как информирует AS, исполком УЕФА рассмотрел запрос испанской федерации и самой Ла Лиги, но принял решение отложить одобрение.

"Был поднят вопрос проведения внутренних матчей за пределами страны и даже территории УЕФА. Это важная и сложная тема, требующая учета мнения всех заинтересованных сторон. Поэтому пока решение не принято, но мы проведем консультации с болельщиками, клубами и федерациями", – говорится в заявлении УЕФА.

Параллельно подобный запрос сделала итальянская федерация – матч Комо – Милан в Перте планируют на 2026 год. Это еще больше разогрело дискуссии вокруг "экспорта" национальных чемпионатов.

В Испании инициатива вызвала острую критику. Реал официально заявил о своем неприятии идеи, считая, что это подрывает спортивную целостность турнира. Против высказались также министр спорта Пилар Алегрия, профсоюз игроков AFE и фанатские организации, в частности Football Supporters Europe и FASFE. Свою позицию публично озвучивал и президент УЕФА Александер Чеферин.

Несмотря на это, новая правовая база усложняет полный запрет таких матчей. С 2024 года ФИФА официально разрешила возможность проведения поединков национальных лиг за рубежом. Поэтому окончательное слово теперь остается за консультациями и решением ФИФА.

