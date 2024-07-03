Половина поединков 1-го тура УПЛ будут перенесены из-за участия олимпийской сборной Украины на Олимпиаде.

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что половина матчей 1-го тура УПЛ будут перенесены из-за вызова игроков украинских клубов.

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Ранее было принято решение, что из-за вызова как минимум двух игроков в олимпийскую команду матч клуба будет перенесен. Соответственно, перечисленные ниже поединки 1-го тура будут перенесены.

Ворскла (2 игроков в заявке) – Шахтер (5).

Александрия (3) – Динамо (2).

Рух (3) – Полесье.

СК Днепр-1 (2) – ЛНЗ.

Напомним, соперниками Украины на групповом этапе Олимпиады-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).

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