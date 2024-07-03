Матчи 1-го тура УПЛ с участием Шахтера и Динамо будут перенесены из-за Олимпиады
Половина поединков 1-го тура УПЛ будут перенесены из-за участия олимпийской сборной Украины на Олимпиаде.
Журналист Игорь Бурбас сообщил, что половина матчей 1-го тура УПЛ будут перенесены из-за вызова игроков украинских клубов.
Ротань объявил предварительную заявку сборной Украины на Олимпиаду – многих звезд не отпустили, еще 4 надо выбросить
Ранее было принято решение, что из-за вызова как минимум двух игроков в олимпийскую команду матч клуба будет перенесен. Соответственно, перечисленные ниже поединки 1-го тура будут перенесены.
Ворскла (2 игроков в заявке) – Шахтер (5).
Александрия (3) – Динамо (2).
Рух (3) – Полесье.
СК Днепр-1 (2) – ЛНЗ.
Напомним, соперниками Украины на групповом этапе Олимпиады-2024 будут Ирак (24 июля), Марокко (27-го) и Аргентина (30-го).
Ротань пожаловался на двойные стандарты Челси и назвал 3-х легионеров, которых удалось "вырвать" на Олимпиаду