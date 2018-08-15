Матчи 1-го тура Серии А начнутся минутой молчания из-за трагедии в Генуе

Из-за обвала моста в Генуе погибло более 30 человек. Команды Серии А почтят погибших минутой молчания перед матчами первого тура чемпионата.

Все матчи первого тура Серии А начнутся минутой молчания, сообщает Федерация футбола Италии.

Таким образом команды почтят память погибших из-за обвала моста в Генуе. По последним данным, в результате трагедии погибли более 30 человек.

Все клубы Серии А уже выразили поддержку родственникам погибших на своих страницах в социальных сетях.

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