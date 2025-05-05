Матч Жирона – Мальорка, который должен состояться сегодня на Монтильиви в 22:00 по Киеву, находится под угрозой отмены из-за сильного дождя. В соответствии с установленным протоколом, а также в связи с уровнем опасности, связанной с высокой интенсивностью осадков, в некоторых районах города были открыты ливневые стоки, о чем сообщила Ассоциация волонтеров гражданской обороны Жироны.

Матч Эспаньол – Барселона может пройти без зрителей – во всем виноваты зажигалки

По словам журналиста радиостанции IB3 Тони Сустера, в Жироне идут сильные дожди, и прогноз погоды на данный момент неблагоприятный. Службе гражданской обороны предстоит объявить, удастся ли в конечном итоге провести матч должным образом, хотя пока все указывает на то, что игру можно будет провести в обычном режиме.

Со своей стороны, Нил Сола, журналист SER, прокомментировал Jijantes: "Десять минут назад мне сказали, что ничего не известно. Я хочу знать, чтобы знать, смотреть ли его дома, укрывшись одеялом или плащом на Монтиливи".

Ранее матч Вильяреал – Эспаньол был отложен из соображений безопасности – прогнозировался дождь.

Шедевр Антони вырвал победу и приблизил Бетис к Лиге чемпионов, Атлетик оступился в матче с Сосьедадом