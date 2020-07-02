"Матч закончился – надо выпить": Рыкун рассказал о своем пристрастии к алкоголю

Экс-полузащитник сборной Украины Александр Рыкун признался, что мог расслабиться после матчей только с помощью крепких напитков.

"Я никогда не ходил по ночным клубам, казино. У меня было другое – дача, ресторан в компании. Там, где спокойно, нет тусовок. Иногда ловил себя на мысли, что это уже в привычку вошло. Матч закончился – надо пивка выпить, еще куда-то сходить.

Рыкун: После окончания карьеры весил 134 килограмма

Были времена, когда думал – зачем оно? Вроде и не хотелось. Не то, что была компания, кто-то подливал, уже ждали – мол, пошли. Нет. Просто сам замечал, что якобы уже и не хочется, а потом выпил раз-два, и пошло. Это уже стало привычкой. Почему у нас футболисты расслаблялись именно алкоголем и гулянками? Может, на европейских игроков смотрели. У них надо бокал-два пива выпить. У нас тоже есть футболисты, которые могли 1-2 бокала выпить и все. А есть те, у кого два – это для начала, а потом пятый-шестой.

А в советское время вообще развлечений не было. Это сейчас сыграл и иди, куда хочешь. Кто-то в кино ходит, кто-то книги читает, а у меня так было. Не все же люди одинаковые. Когда был моложе – не так сказывалось на здоровье. Когда в Днепре был в 25-26 лет.

С возрастом уже трудновато становится. На тренировке уже не будешь так бегать, как после нормального проведения ночи. А бывало, что и не употреблял, а после матча трудно на следующий день даже пробежки 10-15 минут делать. Скорее всего, это привычка, выпил – и хорошо, легче. Главное, что далеко не запустил. Думали, что закончу карьеру, меня вообще не найдут. Ошиблись", – сказал Рыкун в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Талант дозволяв йому грати до 100 років": Олександр Рикун у словах Ярославського, Маркевича, Павлова, Девіча і Ко