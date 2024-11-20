Суперкубок Франции между ПСЖ и Монако 2024 года будет разыгран в Катаре.

Совет директоров французской лиги утвердил расписание розыгрыша Суперкубка Франции, который состоится 5 января 2025 года в Дохе (Катар). Изначально предполагалось, что розыгрыш трофея состоится летом 2024 года в Китае, однако от этого варианта было решено отказаться.

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Как информирует L'Equipe, это мероприятие принесёт LFP около 3 миллионов евро. Часть этой суммы будет пожертвована обеим командам.

5 января должен был состояться матч 16-го тура чемпионата Франции между Монако и ПСЖ. Эту встречу решено было перенести на 18 декабря.

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