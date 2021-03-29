Подолье и Эпицентр снова не смогут провести матч Второй лиги – на этот раз помешал COVID-19.

Эпицентр обратился в ПФЛ с просьбой перенести поединок из-за вспышки коронавируса в команде, сообщает официальный сайт учреждения.

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Эпицентр потерял аж 12 игроков, среди которых 10 – из-за вспышки коронавируса. Новая дата проведения поединка неизвестна.

К слову, матч был запланирован еще на 19 марта, но тогда поединок не состоялся из-за неблагоприятных погодных условий в Хмельницком. Подолье сейчас занимает третье место в группе А, имея в активе 28 очков, у Эпицентра 24 пункта и пятая ступенька.

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