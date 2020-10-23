Матч 8-го тура Второй лиги между Черкащиной и Ярудом состоится позже запланированной даты.

Причиной стало массовое заражение в рядах Яруда – коронавирус обнаружили у 8 игроков и 2 сотрудников мариупольского клуба, сообщает его официальная страница на Facebook.

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Кроме того, Яруд в своей просьбе ПФЛ отметил, что еще 4 футболиста травмированы, а один дисквалифицирован.

Отметим, что матч должен был состояться 24 октября. Новая дата поединка Второй лиги будет озвучена администрацией ПФЛ в ближайшее время.

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