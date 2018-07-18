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Матч Ворскла – Львов состоится в Арене Львов из-за подготовки стадиона в Полтаве к ЛЕ

10:53 8 Читати українською
Матч Ворскла – Львов состоится в Арене Львов из-за подготовки стадиона в Полтаве к ЛЕ
Арена Львов / ФК Заря Луганск

Матч 3 тура УПЛ Ворскла – Львов состоится в Арене Львов из-за реконструкции стадиона им. Алексея Бутовского в рамках подготовки к Лиге Европы.

В расписании 3 тура УПЛ произошли изменения. Поединок между Ворсклой и Львовом, который должен был состояться в Полтаве, состоится на домашней арене новичка УПЛ, сообщает канал Футбол 1.

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Причиной стала реконструкция стадиона им. Алексея Бутовского в рамках подготовки к групповому этапу ЛЕ.

Руководство Львова с пониманием отнеслось к этому вопросу, заверив, что оно болеет за украинский футбол.

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