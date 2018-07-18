Матч Ворскла – Львов состоится в Арене Львов из-за подготовки стадиона в Полтаве к ЛЕ

Матч 3 тура УПЛ Ворскла – Львов состоится в Арене Львов из-за реконструкции стадиона им. Алексея Бутовского в рамках подготовки к Лиге Европы.

В расписании 3 тура УПЛ произошли изменения. Поединок между Ворсклой и Львовом, который должен был состояться в Полтаве, состоится на домашней арене новичка УПЛ, сообщает канал Футбол 1.

Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон Ворскла ім. Олексія Бутовського

Причиной стала реконструкция стадиона им. Алексея Бутовского в рамках подготовки к групповому этапу ЛЕ.

Руководство Львова с пониманием отнеслось к этому вопросу, заверив, что оно болеет за украинский футбол.