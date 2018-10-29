Матч Ворскла – Динамо установил антидостижение по посещаемости

Для болельщиков полтавской Ворсклы уже и приезд Динамо не является причиной для посещения матча.

20 октября в рамках 12-го тура чемпионата Украины состоялся поединок Ворскла – Динамо (0:1). Этот матч вошел в тройку самых менее посещаемых игр соперников в Полтаве, сообщает журналист Евгений Бриж в facebook.

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Меньше зрителей было только в ноябре 2014 и декабре 2016 года – 3500 и 1200 болельщиков соответственно. Стоит отдать должное, эти матчи были под угрозой срыва из-за погодных условий.

После 12-туров в текущем сезоне Ворскла находится на 4-й строчке турнирной таблицы, имея в активе 18 очков. Динамо на две позиции выше (29 очков).

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