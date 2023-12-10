Атлетик и Гранада не смогли продолжить игру 16 тура Ла Лиги из-за трагического случая на стадионе.

Встречу между двумя командами пришлось прервать, поскольку на трибунах стадиона Нуэво Лос Карменес стало плохо одному из болельщиков.

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Как сообщает AS, голкипер Атлетика Унаи Симон заметил, что что-то случилось на трибунах за его воротами. Он попросил арбитра остановить игру. Врачи обеих команд поднялись к пострадавшему и пытались оказать ему первую помощь. Через 20 минут после остановки матча арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс завел команды в раздевалку.

Болельщика госпитализировали в тяжелом состоянии с остановкой сердца. Позже пресс-служба Гранады проинформировала, что фанат умер в больнице.

Матч решили перенести на другую дату. Лига попытается оценить, смогут ли команды доиграть встречу в понедельник, 11 декабря.

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