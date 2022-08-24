Поединок между Рухом и Металлистом стал историческим для чемпионата Украины – его прервали из-за воздушной тревоги во Львове.

В конце первого тайма встречи Рух – Металлист во Львове раздалась воздушная тревога, из-за чего команды были вынуждены пойти к укрытиям.

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Игроки и персонал стадиона покинули границы поля и вместе перешли к укрытию рядом со стадионом, где и ожидали завершения тревоги. Добавим, что матч уже дважды прерывался из-за потенциальной опасности.

Добавим, что матч Рух – Металлист начался в 15:00 по киевскому времени. Посмотреть трансляцию поединка можно на официальной странице Руха в Facebook.

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