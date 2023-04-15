Поединок Тоттенхэм – Борнмут начнется с задержкой в 15 минут, то есть в 17:15 по киевскому времени.

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Причина уже привычная для домашних матчей лондонских команд. На дорогах возникли серьезные пробки, поэтому болельщикам дали дополнительное время, чтобы добраться до стадиона. На этот раз задержку вызвало ДТП.

Напомним, Илья Забарный в очередной раз попал только на скамью запасных Борнмута. Команда украинца сражается за выживание, а Тоттенхэм претендует на зону Лиги чемпионов.

Please note, due to a traffic incident, today's game at the Tottenham Hotspur Stadium will now kick-off at 3.15pm. pic.twitter.com/Qfa80aAGYA — AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 15, 2023

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