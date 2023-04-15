Матч украинца в АПЛ пришлось экстренно переносить – уже привычная причина
Расписание матчей 31 тура АПЛ претерпело незначительные изменения в последний момент.
Поединок Тоттенхэм – Борнмут начнется с задержкой в 15 минут, то есть в 17:15 по киевскому времени.
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Причина уже привычная для домашних матчей лондонских команд. На дорогах возникли серьезные пробки, поэтому болельщикам дали дополнительное время, чтобы добраться до стадиона. На этот раз задержку вызвало ДТП.
Напомним, Илья Забарный в очередной раз попал только на скамью запасных Борнмута. Команда украинца сражается за выживание, а Тоттенхэм претендует на зону Лиги чемпионов.
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