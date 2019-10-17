Матч Украина – Португалия вошел в топ-5 самых посещаемых игр отбора Евро-2020

Исторический поединок "сине-желтых" против действующих чемпионов Европы вызвал чрезвычайный интерес у болельщиков.
Матч 8-го тура в группе В между сборными Украины и Португалии вошел в пятерку самых посещаемых матчей всех игр отбора Евро-2020, сообщает Zbirna.com. На стадионе НСК Олимпийский в Киеве за поединком наблюдали 65 883 зрителей.
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Первую строчку по посещаемости занимает матч между сборными Англии и Болгарии (4:0), который состоялся 7 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли. Эту игру вживую смотрело 82605 болельщиков.
|Дата
|Група
|Матч
|Стадион
|Счет
|Зрители
|07.09.2019
|А
|Англия – Болгария
|Уэмбли
|4:0
|82 605
|22.03.2019
|А
|Англия – Чехия
|Уэмбли
|5:0
|82 575
|07.09.2019
|Н
|Франция – Албания
|Стад де Франс
|4:1
|77 655
|10.06.2019
|F
|Испания – Швеция
|Сантьяго Бернабеу
|3:0
|72 205
|14.10.2019
|В
|Украина – Португалия
|НСК Олимпийский
|2:1
|65 883
Напомним, сборная Украины после победы над сборной Португалии досрочно вышла на чемпионат Европы-2020. Последний матч отбора Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 17 ноября на выезде против команды Сербии. Украина возглавляет группу В с 19-ю очками. Следом идут Португалия с 11 пунктами и Сербия с 10 очками. Обе сборные имеют игру в запасе.
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