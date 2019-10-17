Матч Украина – Португалия вошел в топ-5 самых посещаемых игр отбора Евро-2020

Исторический поединок "сине-желтых" против действующих чемпионов Европы вызвал чрезвычайный интерес у болельщиков.

Матч 8-го тура в группе В между сборными Украины и Португалии вошел в пятерку самых посещаемых матчей всех игр отбора Евро-2020, сообщает Zbirna.com. На стадионе НСК Олимпийский в Киеве за поединком наблюдали 65 883 зрителей.

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Первую строчку по посещаемости занимает матч между сборными Англии и Болгарии (4:0), который состоялся 7 сентября в Лондоне на стадионе Уэмбли. Эту игру вживую смотрело 82605 болельщиков.

Дата Група Матч Стадион Счет Зрители 07.09.2019 А Англия – Болгария Уэмбли 4:0 82 605 22.03.2019 А Англия – Чехия Уэмбли 5:0 82 575 07.09.2019 Н Франция – Албания Стад де Франс 4:1 77 655 10.06.2019 F Испания – Швеция Сантьяго Бернабеу 3:0 72 205 14.10.2019 В Украина – Португалия НСК Олимпийский 2:1 65 883

Напомним, сборная Украины после победы над сборной Португалии досрочно вышла на чемпионат Европы-2020. Последний матч отбора Евро-2020 "сине-желтые" сыграют 17 ноября на выезде против команды Сербии. Украина возглавляет группу В с 19-ю очками. Следом идут Португалия с 11 пунктами и Сербия с 10 очками. Обе сборные имеют игру в запасе.

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