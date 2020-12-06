Погодные условия помешали своевременному проведению матча 10 тура Серии А между Удинезе и Аталантой.

Мощный ливень превратил газон стадиона Фриули в настоящий бассейн. Красноречивое видео было опубликовано в Twitter Аталанты.

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Обе команды и бригада арбитров даже вышли на поле для разминки, но довольно быстро стало понятно, что в таких условиях играть невозможно. Мяч постоянно застревал в лужах, а дождь не останавливался. Встречу решили перенести на другую дату, которую определят позже.

Добавим, что Руслан Малиновский впервые попал в заявку Аталанты после инфицирования коронавирусом, но украинцу придется повременить с полноценным возвращением.

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