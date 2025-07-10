Матч 24-го тура чемпионата Италии между Миланом и Комо будет сыгран в Перте.

Федерация футбола Италии (FIGC) одобрила проведение матча 24-го тура Серии А Милан – Комо в австралийском Перте. Отмечается, что для проведения этой игры в Австралии необходимо еще получить разрешение от Федерации футбола Австралии, УЕФА, ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации.

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По информации Gazzetta dello Sport, этот матч может стать первым в истории европейских лиг, который будет сыгран за пределами своей страны. Согласно источнику, перенос матча в Австралию связан с церемонией открытия зимних Олимпийских игр на Сан-Сиро.

Лига Серии А сочла эту идею привлекательной по финансовым соображениям. Игра запланирована на 8 февраля.

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