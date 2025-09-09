Таиланд и Ирак встретились в финале Кубка Короля. Хотя этот турнир является товарищеским, его результат учитывается в рейтингах ФИФА, поэтому борьба за трофей серьезная.

Ирак в итоге одержал победу в турнире. А сам матч запомнился громким скандалом. Дело в том, что на четвертой минуте компенсированного времени второго тайма, когда Ирак вел со счетом 1:0, Али грубо сфолил против Чанатипа Сонгкрасину, ударив его прямой ногой. 25-летний нападающий даже не попытался избежать столкновения. Арбитр матча показал сразу красную карточку. Это все привело к драке.

Стоит заметить, что Сонгкрасина прозвали "тайским Месси".

Disgusting challenge during Thailand vs Iraq last night... pic.twitter.com/ThlmrJEepB — Football Fights (@footbalIfights) September 8, 2025