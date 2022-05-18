"Из наших источников стало известно, что первый матч с африканской сборной перенесен с 22 на 23 число. Так говорят наши источники. Сами названия команд УАФ пока не оглашает. Слышал я такое, что одна из сборных будет начинаться на букву К. Не буду говорить, что это за сборная", – рассказал Гресько в эфире программы "Главная команда" на ТК "Футбол 1".

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Среди африканских национальных команд под указанный критерий подходят Камерун, Кот-д'Ивуар, Коморские острова, Кения, Конго и Кабо-Верде.

Другой спарринг сборной Украины против неназванной африканской сборной запланирован на 25 мая. Эта игра станет последней репетицией перед полуфинальным матчем квалификации ЧМ-2022 против Шотландии, который состоится 1 июня в Глазго.

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