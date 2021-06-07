Матч сборной Украины будут транслировать на "Олимпийском"
18:43 - Читати українською
ПАРТНЕРСЬКИЙ МАТЕРІАЛ
Приходи смотреть большой футбол на большом экране!
13 июня на НСК "Олимпийский" покажут первый матч сборной Украины на чемпионате Европы. Наша команда сыграет против Нидерландов в Амстердаме, и у тебя есть возможность поддержать сборную на трибунах вместе с другими фанатами!
Трансляция матча состоится по инициативе Parimatch – первого лицензионного букмекера Украины и официального партнера сборной, а также при поддержке ФК "Шахтер".
Тебя ждут комфортные условия просмотра, фудкорт с едой и напитками, развлекательная программа с возможностью выиграть крутые призы, и конечно же атмосфера настоящего праздника на стадионе.
Билеты можно приобрести по ссылке.
Зарядим сборную на победу вместе!
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