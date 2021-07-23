"Настоящий триллер. Считаю, что это был великолепный матч, который понравился публике. Хочу поблагодарить каждого нашего болельщика. Ваша поддержка придала нам силу и веру, помогла повести в счете против сильной команды.

КуПС – Ворскла – 2:2 – видео голов и обзор матча

Ворскла – качественный соперник. В их составе много хороших и сильных игроков. Знали, что у нас будут свои моменты, нужно будет только ними воспользоваться. К сожалению, пропустили два необязательных гола, но это футбол.

Футболисты выполнили план на игру, единственное, что мне не понравилось – начало второго тайма. Почти 10 минут мы практически не касались мяча и никак не влияли на происходящее на поле. После двух пропущенных голов мы вернулись в игру и нивелировали преимущество соперника", – цитирует Валакари официальный сайт финской команды.

Напомним, уступая по ходу встречи, КуПС сумел на шестой добавленной минуте затолкать мяч в ворота Ворсклы после углового и сравнять счет. Ответный матч состоится в Полтаве 29 июля.

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