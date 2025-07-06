"Когда я смотрю на команду прямо сейчас, я вижу эту энергию и амбиции в глазах каждого. Клуб амбициозный. Мы находимся в хорошем положении. В настоящее время мы занимаемся трансферами интересных игроков, и я с нетерпением жду возвращения наших игроков из аренды.

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Я не могу дождаться начала тренировок. Потому что, когда тренер приходит в команду в середине сезона, все становится немного сложнее. Потому что команда – не его, но когда он начинает закладывать фундамент в начале сезона, команда становится его командой. Она соответствует его предпочтениям. Его менталитету, его мышлению, его принципам.

Матч с Шахтером будет сложным. Это будет хороший вызов. Мы знаем Арду Турана, он теперь тренер донецкого Шахтера. Конечно, мы хорошо подготовимся. Наша главная цель – хорошо сыграть с Шахтером, но мы очень хорошо подготовимся ко всему сезону", – цитирует Сульшера CNN Turk.

Шахтер стартует в еврокубках матчами против финского Ильвеса в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Эти встречи пройдут 10 и 17 июля.

В случае прохождения Ильвеса, "горняки" во втором раунде отбора Лиги Европы встретятся с Бешикташем (матчи состоятся 24 и 31 июля).

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