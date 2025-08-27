– Олег, как команда готовится к завтрашней игре?

– С позитивом готовимся к важной игре. Все понимают, что этот матч будет как финал. Поэтому Мистер сказал, что мы должны быть на позитиве и готовыми к игре.

Серветт – Шахтер: пресс-конференция Турана – о шансах на Лигу конференций, травмы лидеров и полуфинал Евро-2008

– Не чувствуете ли вы себя немного свежее, потому что пропустили прошлый матч из-за дисквалификации?

– Думаю, да. Я работал по индивидуальной программе, поэтому готов к игре.

– От завтрашнего матча зависит, выйдет ли Шахтер в основную стадию Лиги конференций, или останется без еврокубков вообще. У вас нет какого-то мандража из-за этого? Какое настроение у команды?

– Настроение хорошее. Мы понимаем, что это наш шанс играть дальше в еврокубках. Я считаю, что мы готовы идти дальше. И все игроки и тренеры понимают, что нам нужна только победа.

– Накануне ты узнал о дебютном вызове в национальную сборную Украины. Какие эмоции от этого?

– Позитив, только позитив. Я очень рад, что меня вызвали на эти матчи, – сказал Очеретько на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги конференций состоится в четверг, 28 августа. Начало встречи в 22:00. Первая игра завершилась вничью – 1:1.

