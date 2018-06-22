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Матч с Сенегалом может стать для Блащиковски 100-м за сборную Польши

19 июня 10:35 25 Читати українською
Матч с Сенегалом может стать для Блащиковски 100-м за сборную Польши
Якуб Блащиковски / Фото: Sky Sports

Для полузащитника сборной Польши Якуба Блащиковски матч против сборной Сенегала может стать 100-м за национальную команду.

"Каждый матч за национальную команду – это честь для меня, следующая игра не станет исключением. Так, если я выйду на поле в матче против Сенегала, то этот матч станет для меня 100-м за сборную, но личные достижения здесь не важны, главное – это командный дух.

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Не знаю, попаду в основной состав на матч против сенегальцев, это решит тренер, и я приму его решению с уважением. Мы сделаем все возможное, чтобы победить команду Сенегала.

У нас было время, чтобы проверить себя во время тренировок и подготовки. Но, как всегда, только футбольное поле покажет, насколько успешной была наша подготовка", – цитирует Блащиковски ТАСС.

ЧМ-2018 1 тур

Польша - Сенегал: Вторник 19 июня 2018

Польша
Матч окончен
1 : 2
Сенегал
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Теги
ЧМ 2018 Польша Польша Польша - Сенегал Якуб Блащиковски Якуб Блащиковски
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