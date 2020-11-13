"Нам предстоит сыграть с немцами. Команда очень сильная, которая играет в агрессивный, атлетичный и техничный футбол. Они оставляют сопернику мало пространства.

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Матч Польша – Украина мне ничего не показал. Это была просто разминка, чтобы ребята были в тонусе и поддерживали игровой ритм. Украина играла с поляками используя высокий прессинг и контроль мяча на половине поля соперника. Немцы этого не позволят сделать. Будет совсем другая игра. Они будут прессинговать, давить на украинцев.

Я уверен, что мы будем играть со средним и низким блоком, с быстрыми контратаками. У нас есть игроки, которые могут раскрывать это пространство и использовать его, как это получилось с испанцами.

Для Украины очень важные матчи против Германии и Швейцарии. Я не вижу большой разницы между этими соперниками. Для меня швейцарцы практически одного и того же уровня. Мне они даже больше нравятся в плане организации игры. Поэтому со швейцарцами матч будет сложнее, чем с немцами. Украинцам нужно хорошо подготовиться к этим поединкам.

В матче против Германии нужно сыграть очень внимательно в обороне и искать возможности для быстрых атак и контратак", – цитирует Вячеслава Шевчука сайт ТК Футбол.

Напомним, сборную Украины ожидают два заключительных поединка Лиги наций: против Германии 14-го ноября и Швейцарии 17-го.

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