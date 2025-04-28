"Было два разных тайма. В первом мы были лучше соперника, во втором – они были лучше. Если говорить откровенно, то 2:2 – закономерный результат.

Лидер Шахтера обещает Динамо вендетту в Кубке Украины: "Тяжело, когда отпускаешь такие игры"

В первом тайме забили два мяча, все удавалось. Второй тайм – это наша проблема, это уже не первый раз в этом сезоне. Если подытожить сезон, то были похожие ситуации, которые повторяются. Эта игра описывает весь наш сезон.

Во многих матчах мы пропустили в конце – Рух, ПСВ, Верес, матч первого круга с Динамо. Таких матчей можно насчитать очень много.

Почему команда подсела во втором тайме? Честно говоря, не хочется искать какие-то отмазки. Да, сыграли 120 минут с Полесьем (в полуфинале Кубка Украины, – прим.), но, по моему мнению, это – психологический момент. Считали, что удержим результат – не удержали. Поэтому такой итог.

Как могу охарактеризовать этот сезон в чемпионате? Неудачный. Мы на третьем месте, ведем борьбу за вторую позицию. Поэтому не знаю, как описать.

Александрия также показывает хороший результат, хорошую игру, поэтому нам остается только играть, стараться выигрывать и верить. Не в чудо, но в то, что Александрия будет терять очки, – сказал Бондаренко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 26-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет третьим, имея в своем активе 54 очка. Александрия с 60 баллами вторая.

Динамо спасло ничью с Шахтером, отыгравшись с 0:2 – "горняки" сорвали чемпионский парад, но провалили второй тайм