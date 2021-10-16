"Я привык, что люди говорят о моем будущем. Это нормально в большом клубе, где всегда есть вопросы к тренеру. Это не первый раз. В прошлом году тоже были времена, когда говорили о тренере. Президент поддерживал меня, и все сложилось хорошо. Но тренер должен побеждать.

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Матч с Динамо в среду – не самый главный. Для меня всегда самое главное то, что ближе. Ла Лига и Лига чемпионов разные, но сначала надо думать о завтрашней игре с Валенсией. Я стараюсь сохранять спокойствие, что нелегко, потому что есть много вещей... Вы должны вкладывать энергию в то, что вы контролируете. Вы должны тренировать и развивать, готовиться к игре и побеждать", – цитирует Кумана Marca.

Напомним, сейчас Барселона занимает девятое место Примеры, а в Лиге чемпионов потерпела разгромные поражения от Баварии и Бенфики по 0:3.

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