Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби могут заменить Грэма Поттера на посту наставника Челси в случае вылета "синих" от Боруссии в Лиге чемпионов.

На данный момент судьба Челси в этом сезоне зависит от единственного матча – ответной встречи с дортмундской Боруссией в 1/8 финала Лиги чемпионов. Если лондонцам не удастся пройти своего соперника и выйти в четвертьфинал турнира, с большой долей вероятности главный тренер команды Грэм Поттер лишится своей должности. Об этом в своей колонке пишет обозреватель The Independent Мигель Дилейни.

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Согласно источнику, руководство Челси рассматривает два варианта с возможной заменой Поттера. Потенциальными сменщиками действующего тренера "синих" являются Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби.

Почеттино сейчас безработный, а Де Дзерби возглавляет Брайтон.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между Челси и Боруссией Д состоится сегодня, 7 марта.

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