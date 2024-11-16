Амир Ррахмани решил увести свою команду с поля после того, как в него с трибун полетело сидение.

Румынские ультрас заняли радикальную позицию в отношении исторических и политических отношений между Косово и Сербией. В матче Румыния - Косово они провоцировали игроков и болельщиков гостей: освистали национальный гимн Косово, а также развернули несколько сербских флагов. Как информирует GSP, помимо этого фанаты хозяев были одеты в футболки с надписями "Бессарабия – это Румыния" и "Косово – это Сербия". Но апогеем поведения румын стали их кричалки, из-за которых игра была остановлена.

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Ближе к концу второго тайма на фоне такого поведения болельщиков хозяев капитан сборной Косово Амир Ррахмани, который играет за Наполи, сцепился с форвардом хозяев Денисом Алибеком – и они едва не подрались. После этого на поле было брошено сидение. Это стало для Ррахмани последней каплей – он посовещался с партнёрами по команде и увёл их с поля.

Уговоры представителей обеих сборных вернуть игроков гостей на поле не подействовали. Теперь мяч на стороне УЕФА.