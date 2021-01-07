Реал готовится к вылету в Памплону на матч 18-го тура Ла Лиги против Осасуны, несмотря на сложные погодные условия.

Мадридцы планируют вылететь в Памплону в пятницу днем вместо запланированного субботнего перелета из-за снегопада.

Зидан рискует пропустить матч Реала в чемпионате Испании из-за коронавируса

По информации AS, Реал действует по советам Ла Лиги, которая желает избежать неприятностей накануне матча. Подобная ситуация возникла у Барселоны Гвардиолы, когда каталонцы прибыли на матч с опозданием из-за забастовки авиадиспетчеров и такого же снегопада. Впрочем, тот поединок таки состоялся, поскольку наставник Осасуны Хосе Антонио Камачо пошел на встречу "блаугранас".

К слову, поединок Осасуна – Реал запланирован на 9 января, начало матча в 22:00. Реал занимает второе место в чемпионате Испании по 36 очками и отстает от Атлетико на 2 пункта ( "матрасники" имеют два поединка в запасе).

Конфлікт Рамос-Реал: капітану підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Мессі потрапив під гарячу руку