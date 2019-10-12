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Матч против Украины – очередной финал для сборной Португалии, – Бруну Фернандеш

17:17 109 Читати українською
Матч против Украины – очередной финал для сборной Португалии, – Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш / Getty Images

Хавбек сборной Португалии Бруну Фернандеш оценил текущее положение своей команды в отборе на Евро-2020.

 

"Мы и раньше знали, что Люксембург обладает достаточными качествами и может создать нам трудности.

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Мы не всегда можем настойчиво давить на соперника, но в целом у нас все было хорошо, это вполне заслуженная победа. Нас ждет матч против Украины, это еще один финал, и мы надеемся на победу в этом противостоянии", – заявил Фернандеш в комментарии A Вola.

Напомним, матч между Украиной и Португалией состоится 14 октября на НСК Олимпийский. Сейчас команды разделяет пять очков, но у пиренейцев есть одна игра в запасе.

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Евро-2020 Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Португалия Португалия Украина - Португалия
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