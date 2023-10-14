Матч отбора на Евро-2024 против Северной Македонии стал для полузащитника Шахтера Тараса Степаненко 80-м в составе сборной Украины. 34-летний хавбек вошел в топ-8 исполнителей с наибольшим количеством матчей за "сине-желтых" (если не учитывать Анатолия Тимощука).

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Напомним, Степаненко дебютировал за национальную команду в ноябре 2010 года в товарищеском матче со Швейцарией (2:2). В составе сборной Украины он сыграл на Евро-2016 и Евро-2020. В его активе 4 гола. Интересно, что среди действующих игроков сборной именно Степаненко ближайший к тому, чтобы добраться до отметки 100 матчей в национальной команде. Рекордсменом со 116-ю поединками остается Андрей Ярмоленко, который пропускает встречу с Северной Македонией из-за травмы.

К слову, игра с македонцами также стала юбилейной для защитников Николая Матвиенко (60 поединков) и Ильи Забарного (30 матчей).

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